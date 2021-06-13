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На ипотеку для многодетных семей выделили еще 27 миллиардов рублей
Правительство России выделило еще более 27 миллиардов рублей на погашение ипотеки для многодетных семей. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Правительство России выделило еще более 27 миллиардов рублей на погашение ипотеки для многодетных семей. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Распоряжение о выделении дополнительных средств на компенсацию платежей по жилищным кредитам подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Напомним, государство помогает полностью или частично закрыть ипотеку семьям, где третий ребенок и последующие родились после 1 января 2019 года. Сумма такой выплаты составляет 450 тысяч рублей.

В прошлом году на это выделили 40,5 миллиарда рублей, в этом — 26,8 миллиарда рублей. Дополнительные средства помогут не менее 60 тысячам семей.

Как отметил Мишустин, льготы по ипотеке — одна из самых востребованных мер государственной помощи семьям с детьми.