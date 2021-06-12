Врач рассказал, как узнать об онкологии по голосу

Британский врач Жан-Пьер Жиннон объяснил, как определить наличие рака по голосу. Об этом медик рассказал Express.

Британский врач Жан-Пьер Жиннон объяснил, как определить наличие рака по голосу. Об этом медик рассказал Express .

По словам врача, необъяснимая хрипота может свидетельствовать о раке щитовидной железы. Жиннон отметил, что такое состояние игнорировать опасно. Если хрипота остается и не уходит через три недели, нужно обращаться к врачу.

Специалист добавил, что обычная бактериальная инфекция также может привести к хрипоте.

Также Жиннон призвал не игнорировать следующие симптомы: припухшие лимфоузлы на шее, появление шишки возле гортани, трудности при глотании, хриплое или затрудненное дыхание. Все они могут указывать на рак щитовидной железы.