В Сасове из горящей пятиэтажки эвакуировали 15 человек

В субботу, 12 июня, в Сасове в пятиэтажном доме загорелась квартира. Пожар произошел в микрорайоне Северном. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области.

В субботу, 12 июня, в Сасове в пятиэтажном доме загорелась квартира. Из здания эвакуировали 15 человек. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области.

Фото с места ЧП появились в соцсетях. Пожар произошел в микрорайоне Северном. Сообщение о возгорании поступило в 7:19. Загорелась однокомнатная квартира.

В 8:20 пожар ликвидировали. Выгорело 15 кв. м. На пожар выезжали три автомобиля и шесть человек.

Пострадавших нет.