В рязанской полиции рассказали подробности ДТП с рейсовым автобусом

Стали известны подробности аварии с рейсовым автобусом в Рязанской области. ДТП произошло в субботу, 12 июня, примерно в 12:00, в Спасском районе, сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального УМВД.

Стали известны подробности аварии с рейсовым автобусом в Рязанской области. ДТП произошло в субботу, 12 июня, примерно в 12:00, в Спасском районе, сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального УМВД.

На 251-м километре автодороги М5 «Урал» 73-летний рязанец на Suzuki Vitara, по предварительной информации, выезжая с территории АЗС, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с рейсовым автобусом ЛИАЗ под управлением 64-летнего жителя Сапожковского района.

В результате происшествия водитель легкового автомобиля получил травмы, его госпитализировали. Никто из находившихся в автобусе людей не пострадал.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, ранее видео с места аварии прислали очевидцы.