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В Рязанской области 13 июня ожидается туман и дождь
В Рязанской области в воскресенье, 13 июня, будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой дождь. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

В Рязанской области в воскресенье, 13 июня, будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой дождь. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

Ночью и утром в отдельных районах туман. Днем пройдет кратковременный дождь, местами гроза. Ветер южный, ночью 2-7 м/с, днем 4-9 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит +11…+16 градусов, днем +20…+25 градусов.