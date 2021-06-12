В Рязанской области 13 июня ожидается туман и дождь
В Рязанской области в воскресенье, 13 июня, будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой дождь. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области в воскресенье, 13 июня, будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой дождь. Прогноз погоды опубликован на
Ночью и утром в отдельных районах туман. Днем пройдет кратковременный дождь, местами гроза. Ветер южный, ночью 2-7 м/с, днем 4-9 м/с.
Температура воздуха по области ночью составит +11…+16 градусов, днем +20…+25 градусов.