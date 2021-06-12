В Рязанской области 13 июня ожидается туман и дождь

В Рязанской области в воскресенье, 13 июня, будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой дождь. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.