В Рязани задержали пьяного водителя, громко слушающего музыку

В Рязани сотрудники патрульно-постовой службы ночью в субботу, 12 июня, задержали мужчину, который управлял автомобилем в нетрезвом состоянии. В полицию от горожан ночью поступило сообщение, что во дворе одного из домов на улице Затинной из автомобиля звучит громкая музыка.

В Рязани сотрудники патрульно-постовой службы ночью в субботу, 12 июня, задержали мужчину, который управлял автомобилем в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию от горожан ночью поступило сообщение, что во дворе одного из домов на улице Затинной из автомобиля звучит громкая музыка. На вызов направили автопатруль отдельного батальона ППС.

Полицейские прибыли на место и выявили, что нарушитель тишины — 39-летний рязанец, он управлял автомобилем ВАЗ-2101 в состоянии алкогольного опьянения.

На место вызвали инспекторы ДПС ГИБДД, которые остановили нарушителя.

Мужчину привлекут к ответственности.