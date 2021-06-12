В Рязани задержали иностранку, объявленную в федеральный розыск

В Рязани полицейские задержали женщину, объявленную в федеральный розыск Республикой Армения. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

В Рязани полицейские задержали женщину, объявленную в федеральный розыск Республикой Армения. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

На маршруте патрулирования по улицам города сотрудники отдельного батальона ППС полиции заметили женщину, которая вела себя подозрительно.

Прохожая увидела сотрудников полиции и поспешно попыталась скрыться в ближайшем дворе. Патрульные остановили женщину и установили ее личность. Выяснилось, что 34-летняя гражданка одной из стран Закавказья объявлена Республикой Армения в федеральный розыск. Злоумышленница подозревается в нарушении обязательств по выплате денег.

Женщину передали оперативникам уголовного розыска для дальнейшего разбирательства.