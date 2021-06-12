В Рязани сфотографировали «полувековую» лужу

Горожане сфотографировали лужу в Канищеве. По словам рязанцев, она появляется на одном месте с 1970-х годов. Публикацию разместили в соцсетях.

Горожане сфотографировали лужу в Канищеве. По словам рязанцев, она появляется на одном месте с 1970-х годов. Публикацию разместили в соцсетях.

«Великая Канищевская лужа между домами 14, 15 и 16 по улице Интернациональной, с которой не справился ни один мэр, начиная с Надежды Чумаковой. Я помню этот водоем в 1970-е, 80-е, 90-е, 2000-е, 2010-е. И вот снова…» — написал автор поста.