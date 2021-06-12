В Подмосковье женщина похитила двухлетнюю дочь у знакомой

В Видном женщина, которая присматривала за двухлетней дочкой знакомой, похитила ребенка и увезла в неизвестном направлении. В полицию в пятницу, 11 июня, обратилась мать девочки, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий.

В Видном женщина, которая присматривала за двухлетней дочкой знакомой, похитила ребенка и увезла в неизвестном направлении. В полицию в пятницу, 11 июня, обратилась мать девочки, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий.

Следователи устанавливают обстоятельства пропажи ребенка, за которым присматривала знакомая матери. Девочка пропала в вечернее время.

По факту организована доследственная проверка. Ребенка и женщину ищут.

По данным телеграм-канала 112, мать ребенка познакомилась с «няней» и ее сожителем в центре Москвы во время застолья и позвала их к себе ночевать. Утром ей нужно было в больницу, и она отлучилась, оставив девочку с новыми знакомыми.

Женщина попала на камеры видеонаблюдения на вокзале. Предварительно, она увезла ребенка на электричке в Москву.