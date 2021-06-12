В Клину грузовик раздавил служебную машину ДПС

В Клину грузовик раздавил служебную машину ДПС. Один сотрудник погиб, другой госпитализирован.

В Клину грузовик раздавил служебную машину ДПС. Один сотрудник погиб, другой госпитализирован. Видео с места аварии опубликовал телеграм-канал Life Shot в субботу, 12 июня.

Авария произошла, когда инспекторы приехали оформлять ДТП с тремя машинами. В этот момент в автомобиль сотрудников въехала фура.

По данным канала, погибшему инспектору было 28 лет. Второго, пострадавшего сотрудника, доставили в больницу с черепно-мозговой травмой и переломом голени.