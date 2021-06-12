В Канищеве прочистили слив ливневки
В Канищеве, где после обильного дождя в субботу, 12 июня затопило улицу Интернациональную, прочистили забившуюся ливневую канализацию.
В Канищеве, где после обильного дождя в субботу, 12 июня затопило улицу Интернациональную, прочистили забившуюся ливневую канализацию.
Дождь затопил самое низкое место около остановки «Аптека». Автомобили с низкой разворачивались или направлялись через дворы.
В 21:10 приехала машина МЧС. Сотрудники прочистили забившийся слив ливневой канализации. По данным на 21:25, вода медленно начала убывать.
Напомним, в субботу, 12 июня, в Рязани начался сильный ливень. Улицы города затопило. Жители публикуют фото в соцсетях.
На Касимовском шоссе поток воды проломил двери автомагазина.
Специалисты ликвидируют последствия непогоды.