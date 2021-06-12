В Кальном затопило частный дом

В Рязани после ливня в субботу, 12 июня, подтопило частный жилой дом в микрорайоне Кальном. Видео сняли очевидцы.

В Рязани после ливня в субботу, 12 июня, подтопило частный жилой дом в микрорайоне Кальном. Видео прислали РЗН. инфо очевидцы.

Вода шла с той автостоянки, где находится магазин «Драйвер». Ранее сообщалось, что потоком воды в нем вышибло двери.

По словам хозяев дома, вода проникла и внутрь.

Напомним, в субботу, 12 июня, в Рязани прошел сильный ливень. Улицы города затопило. Жители публиковали фото и видео в соцсетях.