В ГИБДД назвали уловку, позволяющую не платить штрафы

В ГИБДД рассказали о существовании «лазейки», которой пользуются некоторые автомобилисты, чтобы не платить штрафы. После смерти родственника они не спешат перерегистрировать машину на себя и ездят по документам умершего,
В ведомстве сообщили, что с помощью этого способа водители уклоняются от уплаты штрафов и налогов, однако это правонарушение. Такие случаи выявляют при ежедневном контроле за дорожным движением.
В Госавтоинспекции обратили внимание россиян на запрет использования автомобиля после смерти собственника. Это влечет административную ответственность и штраф до 800 рублей, изъятие госномера и документов на машину.
Близкие умершего собственника должны обратиться в ГИБДД, чтобы прекратить учет такого автомобиля и зарегистрировать его.