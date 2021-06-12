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В ГИБДД назвали уловку, позволяющую не платить штрафы
В ГИБДД рассказали о существовании «лазейки», которой пользуются некоторые автомобилисты, чтобы не платить штрафы. После смерти родственника они не спешат перерегистрировать машину на себя и ездят по документам умершего.

В ГИБДД рассказали о существовании «лазейки», которой пользуются некоторые автомобилисты, чтобы не платить штрафы. После смерти родственника они не спешат перерегистрировать машину на себя и ездят по документам умершего, говорится на сайте ГИБДД по Кировской области.

В ведомстве сообщили, что с помощью этого способа водители уклоняются от уплаты штрафов и налогов, однако это правонарушение. Такие случаи выявляют при ежедневном контроле за дорожным движением.

В Госавтоинспекции обратили внимание россиян на запрет использования автомобиля после смерти собственника. Это влечет административную ответственность и штраф до 800 рублей, изъятие госномера и документов на машину.

Близкие умершего собственника должны обратиться в ГИБДД, чтобы прекратить учет такого автомобиля и зарегистрировать его.