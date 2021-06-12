Ученые выявили изменения основных симптомов COVID-19

Ученые из Королевского колледжа Лондона предупредили об изменении общих симптомов коронавируса, сообщает
При этом «индийский» вариант SARS-CoV-2 похож на обычную простуду, пояснил профессор генетической эпидемиологии Тим Спектор. По его словам, людям с такими симптомами следует обязательно пройти тестирование.
«Человек не осознает этого. Он думает, что у него какая-то сезонная простуда и ходит на вечеринки, заражая других. Мы изучаем основные признаки инфекции. И теперь они не такие же, как раньше», — добавил ученый.
Напомним, из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в Москве ввели новые ограничения, а также с 15 по 19 июня объявили нерабочими днями с сохранением зарплаты.