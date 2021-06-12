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Ученые выявили изменения основных симптомов COVID-19
Ученые из Королевского колледжа Лондона предупредили об изменении общих симптомов коронавируса, сообщает Mirror. Из-за мутаций вируса самыми распространенными симптомами стали головная боль, насморк и боль в горле.

Ученые из Королевского колледжа Лондона предупредили об изменении общих симптомов коронавируса, сообщает Mirror. Национальная служба здравоохранения Великобритании в качестве главных признаков COVID-19 по-прежнему выделяет продолжительный кашель, лихорадку, потерю вкуса и обоняния. Но из-за мутаций вируса самыми распространенными симптомами стали головная боль, насморк и боль в горле.

При этом «индийский» вариант SARS-CoV-2 похож на обычную простуду, пояснил профессор генетической эпидемиологии Тим Спектор. По его словам, людям с такими симптомами следует обязательно пройти тестирование.

«Человек не осознает этого. Он думает, что у него какая-то сезонная простуда и ходит на вечеринки, заражая других. Мы изучаем основные признаки инфекции. И теперь они не такие же, как раньше», — добавил ученый.

Напомним, из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в Москве ввели новые ограничения, а также с 15 по 19 июня объявили нерабочими днями с сохранением зарплаты.