Сотрудники Рязанской НПК организовали массовый флешмоб в рамках Дня России

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (РНПК) в преддверии Дня России, который отмечается 12 июня, провела массовый флешмоб. В мероприятии приняли участие около тысячи сотрудников предприятия.

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (РНПК), которая входит в перерабатывающий блок НК «Роснефть, в преддверии главного государственного праздника — Дня России, который отмечается 12 июня, провела массовый флешмоб. В мероприятии приняли участие около тысячи сотрудников предприятия.

Участники флешмоба на территории перед заводом составили слово «Россия», а также «сердце» в цветах триколора, которое трансформировалось в государственный флаг Российской Федерации. Таким образом участники мероприятия поздравили всех граждан нашей страны с национальным праздником.

Рязанская нефтеперерабатывающая компания является одним из крупнейших налогоплательщиков и работодателей Рязанской области. На предприятии трудится более 3,5 тысяч человек. По объемам переработки — 17 млн тонн в год и ассортименту выпускаемой продукции завод входит в число крупнейших НПЗ России.

Предприятие производит широкую линейку продуктов: автомобильные бензины, авиационный керосин, судовое топливо, дорожные и строительные битумы, сжиженные углеводородные газы, другое сырье для нефтехимических производств. Все производимое на предприятии моторное топливо соответствует высшему экологическому стандарту.

Ежемесячно более половины выпускаемой продукции поступает на рынок центрального региона. Около четверти всех автомобилей в Москве и Московской области ежедневно заправляются топливом, произведенном на РНПК. Более половины авиарейсов в столичных аэропортах «Шереметьево» и «Домодедово» обеспечиваются авиакеросином, произведенным в Рязани.

Рязанский НПЗ один из первых в России начал выпуск высокоэкологичного топлива «Евро-6», а также высокотехнологичного бензина АИ-100. Автомобильный бензин «Евро 6» относится к эталонному топливу с точки зрения его улучшенных экологических и эксплуатационных свойств по сравнению со стандартными видами топлива.

Предприятие придерживается принципов высокой социальной ответственности, традиционно уделяя особое внимание развитию своего персонала и созданию благоприятной социальной среды.