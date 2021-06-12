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Депутаты «Единой России» обратились к Любимову о снижении налоговой нагрузки на бизнес
Члены фракции «Единая Россия» в областной думе обратились к губернатору по вопросу снижения налоговой нагрузки на малый и средний бизнес. На заседании президиума партийной фракции в областной думе в пятницу, 11 июня, было утверждено обращение к губернатору, секретарю регионального отделения «Единой России» Николаю Любимову.

Члены фракции «Единая Россия» в областной думе обратились к губернатору по вопросу снижения налоговой нагрузки на малый и средний бизнес.

На заседании президиума партийной фракции в областной думе в пятницу, 11 июня, было утверждено обращение к губернатору, секретарю регионального отделения «Единой России» Николаю Любимову.

Предлагается подготовить и внести в законодательное собрание законопроект, направленный на снижение налоговой нагрузки на субъекты малого и среднего бизнеса, наиболее пострадавшие во время пандемии COVID-19, для которых сейчас сохраняются ограничения.

Кроме того, понижающий налоговый коэффициент предлагается ввести для предпринимателей, перешедших на упрощенную систему налогообложения (УСН) связи с отменой в 2021 году единого налога на вмененный доход.

«К нам поступило много обращений от предпринимателей. Для некоторых из них налоговая нагрузка выросла в два, в четыре, а порой и в десять раз», — отметила руководитель фракции партии «Единая Россия» в областной Думе Татьяна Панфилова.

Депутаты-единороссы считают необходимым применить эти меры поддержки уже в текущем году.

Как отметил в ходе обсуждения документа зампредседателя регионального парламента Александр Шевырев, это коснется более чем 8 тыс. налогоплательщиков.