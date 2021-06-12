Датский футболист Эриксен потрял сознание во время матча Евро-2020

Датский футболист Кристиан Эриксен потерял сознание на поле во время матча чемпионата Европы с командой Финляндии в субботу, 12 июня. Игрок находится в госпитале, его состояние стабилизировалось.

Датский футболист Кристиан Эриксен потерял сознание на поле во время матча чемпионата Европы с командой Финляндии в субботу, 12 июня. Игрок находится в госпитале, его состояние стабилизировалось, сообщается в официальном аккаунте УЕФА в Twitter .

Встреча Дания — Финляндия в группе В, где также выступает сборная России, проходит в Копенгагене. Эриксен упал в самом конце первого тайма. Несколько минут медики реанимировали спортсмена, провели непрямой массаж сердца. Позже футболиста увезли на каталке. Матч прервали.

Сообщается, что матч возобновится в 20:30 (21:30 по московскому времени).