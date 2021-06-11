В Сбербанке прокомментировали очередь в рязанском отделении

В банке отметили, что в настоящее время устройства самообслуживания работают в штатном режиме и принесли извинения за доставленные неудобства.

В Сбербанке прокомментировали очередь в рязанском отделении.

В пресс-службе банка сообщили, что скопление людей наблюдалось в интервале с 10:15 до 11:00 в отделении на улице Народный бульвар в доме№11. Очередь возникла из-за технического сбоя устройства самообслуживания.

В банке отметили, что в настоящее время устройства самообслуживания работают в штатном режиме и принесли извинения за доставленные неудобства.

Ранее, на большую очередь в одном из отделений Сбербанка рязанцы пожаловались в соцсетях.