\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 11
18°
Сбт, 12
19°
Вск, 13
22°
ЦБ USD 71.68 -0.52 12/06
ЦБ EUR 87.33 -0.48 12/06
Нал. USD 71.50 / 73.30 17:41
Нал. EUR 86.80 / 87.70 17:41
Новости
Публикации
Пульмонолог – что лечит врач и почему важно к нему обращаться вовремя?
Беспокоит длительный кашель, одышка при небольших нагру...
9 июня 15:15
1 832
13 родников, расположенных в Рязани и окрестностях
Летом у рязанцев часто возникает желание привезти домой...
8 июня 17:08
1
6 988
Почему в Рязани подешевела аренда квартир?
Коронавируc повлиял практически на все сферы нашей жизн...
8 июня 15:46
2 400
Лечение эпилепсии за рубежом
Эпилепсия входит в число самых часто встречающихся невр...
8 июня 13:06
2 226
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Сбербанке прокомментировали очередь в рязанском отделении
В банке отметили, что в настоящее время устройства самообслуживания работают в штатном режиме и принесли извинения за доставленные неудобства.

В Сбербанке прокомментировали очередь в рязанском отделении.

В пресс-службе банка сообщили, что скопление людей наблюдалось в интервале с 10:15 до 11:00 в отделении на улице Народный бульвар в доме№11. Очередь возникла из-за технического сбоя устройства самообслуживания.

В банке отметили, что в настоящее время устройства самообслуживания работают в штатном режиме и принесли извинения за доставленные неудобства.

Ранее, на большую очередь в одном из отделений Сбербанка рязанцы пожаловались в соцсетях.