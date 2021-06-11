В Рязани легковушка задним ходом наехала на петербуржца

В результате происшествия пешеход получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь.

В Рязани легковушка задним ходом наехала на петербуржца. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла в четверг, 10 июня, в 15:40, в Рязани около дома №6 на Московском шоссе. 19-летний рязанец на LADA Granta при движении задним ходом наехал на 41-летнего жителя Ленинградской области.

В результате происшествия пешеход получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.