В Рязани ищут свидетелей смертельной аварии шестилетней давности

Всех кто располагает какой-либо информацией по ДТП просят обращаться по телефону: +7 (4912)44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом №12 корпус 1, кабинет 17.

В Рязани ищут свидетелей смертельной аварии шестилетней давности. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло 19 октября 2015 года, в 3:30 в Пителинском районе на 65 километре автодороги «Шацк-Сасово-Касимов». 48-летний водитель «УАЗа» столкнулся с «ВАЗ 219010», под управлением 22-летнего водителя. В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» погиб. Водитель автомобиля «УАЗ» доставлен в медицинское учреждение.

Всех кто располагает какой-либо информацией по ДТП просят обращаться по телефону: +7 (4912)44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом №12 корпус 1, кабинет 17.