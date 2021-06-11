В Рязани ищут очевидцев смертельной драки

Всех, кто владеет информацией по данному инциденту просят обратиться в Железнодорожный межрайонный следственный отдел Рязани по телефонам: +7 (4912) 96-09-63, +7 (999) 925-44-01.

В Рязани ищут очевидцев смертельной драки. Об этом сообщила пресс-служба регионального следкома.

Конфликт произошел ночью 26 августа 2020 года на улице Братиславской, между двумя мужчинами, одним из которых оказался 20-летним иностранцем, водителем такси. Конфликт перешел в драку, после которой один из мужчин был доставлен в ОКБ, где скончался от полученных телесных повреждений.

Следствие установило, что свидетелями драки стали несколько человек — мужчина, который в момент оказания помощи пострадавшему находился поблизости, и женщина — водитель такси белого цвета с опознавательными знаками «Яндекс.Такси», которая проезжала мимо.

Железнодорожный межрайонный следственный отдел расследует уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ.