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В России фитнес попросили включить в продуктовую корзину
По мнению президента ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольги Киселевой это позволит акцентировать внимание на важности систематических занятий спортом.

В России фитнес попросили включить в продуктовую корзину. Об этом сообщает ТАСС.

Российская ассоциация операторов фитнес-индустрии (АОФИ) попросила Минтруд включить фитнес-услуги в потребительскую корзину. По мнению президента ассоциации Ольги Киселевой это позволит акцентировать внимание на важности систематических занятий спортом.

В письме, направленном на имя главы Минтруда говорится, что включение фитнеса в потребительскую корзину соответствует запросам потребителей и положениям указа президента «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» об увеличении доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

По словам Киселевой, безлимитное посещение фитнес-клубов может стоить 6-8 тысяч рублей в год. При включении фитнес-услуг в потребительскую корзину, ее стоимость может вырасти на 500 рублей в месяц при безлимитном посещении.