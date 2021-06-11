Семьи с детьми получат льготы на путешествия по России

Семьи смогут покупать билеты на поезда дальнего следования по льготным тарифам. Государство возместит перевозчикам разницу между обычной ценой и ценой со скидкой. Постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Семейные путешествия на поездах дальнего следование просубсидирует правительство. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Семьи смогут покупать билеты на поезда дальнего следования по льготным тарифам. Государство возместит перевозчикам разницу между обычной ценой и ценой со скидкой. Постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Льготы будут действовать на крупные поездки в купейных вагонах и поездах дальнего следования всех категорий. Билеты смогут купить семьи с одним ребенком или несколькими детьми до 18 лет. Льготы рассчитают по специальной формуле: это будет разница между стоимостью билета по выбранному маршруту в купе и 50% его стоимости в «плацкарте».

Билет можно будет выбрать на любое направление. Программа будет работать на самостоятельные путешествия и организованные туры.