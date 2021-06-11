Центробанк повысил ключевую ставку до 5,5 процента годовых

Ставка вернулась на уровень апреля-июня 2020 года. Отмечается, что меру ввели для снижения темпа инфляции и укрепления национальной валюты.

Банк России повысил ключевую ставку до 5,5% годовых. Об этом сообщил сайт регулятора.

«Российская и мировая экономика восстанавливаются быстрее, чем ожидалось ранее. Инфляция складывается выше прогноза Банка России», — говорится в сообщении Центробанка.

Ставка вернулась на уровень апреля-июня 2020 года. Отмечается, что меру ввели для снижения темпа инфляции и укрепления национальной валюты. Она может привести к росту процентов по кредитам и депозитным вкладам.