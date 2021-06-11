Рязанские автоинспекторы анонсировали новый рейд

В пятницу, 11 июня, в Рязанской области пройдут комплексные мероприятия «Нетрезвый водитель», направленные на пресечение нарушений ПДД водителями в состоянии алкогольного опьянения.

Рязанские автоинспекторы анонсировали новый рейд. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В пятницу, 11 июня, в Рязанской области пройдут комплексные мероприятия «Нетрезвый водитель», направленные на пресечение нарушений ПДД водителями в состоянии алкогольного опьянения.

Госавтоинспекция Рязанской области напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Если же нетрезвого водителя задержали во второй раз, либо он повторно отказался от медосвидетельствования, гражданину грозит не административное, а уголовное наказание. Сумма штрафа в этом случае составляет 200-300 тысяч рублей, а также в качестве наказания используются обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до двух лет. Также пьяному водителю грозит лишение свободы на срок до двух лет.