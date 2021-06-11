Рязанские автоинспекторы анонсировали новый рейд. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
В пятницу, 11 июня, в Рязанской области пройдут комплексные мероприятия «Нетрезвый водитель», направленные на пресечение нарушений ПДД водителями в состоянии алкогольного опьянения.
Госавтоинспекция Рязанской области напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.
Если же нетрезвого водителя задержали во второй раз, либо он повторно отказался от медосвидетельствования, гражданину грозит не административное, а уголовное наказание. Сумма штрафа в этом случае составляет 200-300 тысяч рублей, а также в качестве наказания используются обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до двух лет. Также пьяному водителю грозит лишение свободы на срок до двух лет.
Если вы стали свидетелем управления транспортом водителем в нетрезвом состоянии, необходимо сообщить об этом по телефонам