Рязанец получил на работе тяжелую производственную травму

Прокуратура Советского района вынесла представление руководителю предприятия. Виновному должностному лицу назначен штраф.

Рязанец получил на работе тяжелую производственную травму. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

На крупном рязанском предприятии произошел несчастный случай. Работник получил множественные открытые повреждения левой кисти, которые привели к ампутации пальца.

В ходе расследования инцидента было установлено, что причиной оказалась неудовлетворительная организация производства и недостаточный контроль со стороны руководителей.

Прокуратура Советского района вынесла представление руководителю предприятия. Виновному должностному лицу назначен штраф.