Рязанец получил на работе тяжелую производственную травму
Прокуратура Советского района вынесла представление руководителю предприятия. Виновному должностному лицу назначен штраф.
Рязанец получил на работе тяжелую производственную травму. Об этом
На крупном рязанском предприятии произошел несчастный случай. Работник получил множественные открытые повреждения левой кисти, которые привели к ампутации пальца.
В ходе расследования инцидента было установлено, что причиной оказалась неудовлетворительная организация производства и недостаточный контроль со стороны руководителей.
Прокуратура Советского района вынесла представление руководителю предприятия. Виновному должностному лицу назначен штраф.