Рязанцы пожаловались на очередь в Сбербанк

Инцидент произошел в пятницу, 11 июня, в отделении на Народном бульваре. По словам автора фото, большая очередь образовалась из пожилых людей, желающих снять в банкоматах пенсию.

Рязанцы пожаловались на очередь в Сбербанк. Фото разместили очевидцы в соцсетях.

Инцидент произошел в пятницу, 11 июня, в отделении на Народном бульваре. По словам автора фото, большая очередь образовалась из пожилых людей, желающих снять в банкоматах пенсию.

«Бабушки в очереди сетовали, что денежки давно кончились, кушать нечего, вот и ринулись скорее снимать, как только 11-е июня наступило», — отмечает автор фото.

Также причиной большого скопления людей назвали неработающие банкоматы — из пяти возможных в рабочем состоянии были только два.