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Рязанцев предупредили о ливне с грозой
Метеопредупреждение опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

Рязанцев предупредили о ливне с грозой. Метеопредупреждение опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

В пятницу, 11 июня, на территории Рязанской области в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток местами ожидается гроза, ливневой дождь, при грозе порывы ветра 12- 17 метров в секунду.

Об этом сообщил филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».