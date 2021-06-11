Рязанцев предупредили о ливне с грозой

Метеопредупреждение опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

Рязанцев предупредили о ливне с грозой. Метеопредупреждение опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

В пятницу, 11 июня, на территории Рязанской области в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток местами ожидается гроза, ливневой дождь, при грозе порывы ветра 12- 17 метров в секунду.

Об этом сообщил филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».