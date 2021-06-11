Рязанцам рассказали о новой акции в «СМ-Клиника»

В 2021 году в рязанской «СМ-Клиника» заработала программа «Бонус», которая предлагает пациентам скидки до 10%. На размер скидки влияет сумма внесенного аванса за медицинские услуги.

«СМ-Клиника» придерживается принципа сделать качественную медицину доступной каждому и поэтому предоставляет высококвалифицированные услуги по приемлемым ценам.

В 2021 году в рязанской «СМ-Клиника» заработала программа «Бонус», которая предлагает пациентам скидки до 10%.

На размер скидки влияет сумма внесенного аванса за медицинские услуги. Если аванс составит 15 000 рублей, пациент получит скидку 5% от стоимости услуг, аванс 25 000 рублей дает скидку 7%, а аванс 35 000 рублей — 10%.

При этом единовременный платеж за услуги в день внесения аванса не должен превышать 50% от суммы аванса по программе «Бонус».

Таким образом, пациенты «СМ-Клиника» в Рязани могут получать качественную медицинскую помощь и при этом экономить.

Какие услуги предоставляет «СМ-Клиника» по бонусным программам?

Пациенты клиники могут посетить врачей 30 направлений, в том числе терапевта, пульмонолога, ревматолога, невролога, кардиолога, гастроэнтеролога, акушера-гинеколога, уролога, нефролога, оториноларинголога и других.

В детском отделении опытные врачи окажут квалифицированную медицинскую помощь детям и подросткам.

Пациентам также доступен широкий спектр обследований на современных аппаратах ведущих мировых производителей: рентгенография, УЗИ, гастро- и колоноскопия, функциональная диагностика.

Собственная лаборатория в составе «СМ-Клиника» позволяет выполнять более 3500 видов анализов.

Улучшить здоровье и укрепить иммунитет можно в кабинетах медицинского массажа и мануального терапевта.

Высокие стандарты качества обслуживания в сочетании с доступными ценами обеспечивают лидирующие позиции холдинга «СМ-Клиника» на рынке коммерческой медицины России.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.