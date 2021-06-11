Рязанцам рассказали о новой акции в «СМ-Клиника»

«СМ-Клиника» придерживается принципа сделать качественную медицину доступной каждому и поэтому предоставляет высококвалифицированные услуги по приемлемым ценам.
В 2021 году в рязанской «СМ-Клиника» заработала программа «Бонус», которая предлагает пациентам скидки до 10%.
На размер скидки влияет сумма внесенного аванса за медицинские услуги. Если аванс составит 15 000 рублей, пациент получит скидку 5% от стоимости услуг, аванс 25 000 рублей дает скидку 7%, а аванс 35 000 рублей — 10%.
При этом единовременный платеж за услуги в день внесения аванса не должен превышать 50% от суммы аванса по программе «Бонус».
Таким образом, пациенты «СМ-Клиника» в Рязани могут получать качественную медицинскую помощь и при этом экономить.
Какие услуги предоставляет «СМ-Клиника» по бонусным программам?
Пациенты клиники могут посетить врачей 30 направлений, в том числе терапевта, пульмонолога, ревматолога, невролога, кардиолога, гастроэнтеролога, акушера-гинеколога, уролога, нефролога, оториноларинголога и других.
В детском отделении опытные врачи окажут квалифицированную медицинскую помощь детям и подросткам.
Пациентам также доступен широкий спектр обследований на современных аппаратах ведущих мировых производителей: рентгенография, УЗИ, гастро- и колоноскопия, функциональная диагностика.
Собственная лаборатория в составе «СМ-Клиника» позволяет выполнять более 3500 видов анализов.
Улучшить здоровье и укрепить иммунитет можно в кабинетах медицинского массажа и мануального терапевта.
Высокие стандарты качества обслуживания в сочетании с доступными ценами обеспечивают лидирующие позиции холдинга «СМ-Клиника» на рынке коммерческой медицины России.
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.