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Рязанцам рассказали, что ждет на интерактивной выставке роботов
На выставке будут представлены 50 роботов, шесть зон виртуальной реальности, пять технологических показов. Рязанцы смогут поговорить с роботами Валерой и Кики и узнать, о чем же они думают и что любят делать.

Рязанцам рассказали, что ждет на интерактивной выставке роботов, которая откроется в ТРЦ «Премьер» в субботу, 12 июня.

Гости смогут увидеть новейшие технологии со всего мира. На выставке будут представлены 50 роботов, шесть зон виртуальной реальности, пять технологических показов. Рязанцы смогут поговорить с роботами Валерой и Кики и узнать, о чем же они думают и что любят делать. Также гости поиграют с роботом Айбо — легендарной собакой, которая когда-то перевернула мир робототехники. С помощью зон виртуальной реальности можно будет за считанные секунды оказаться за тысячи километров от Рязани, например, на Мальдивах.

Желающие сделают селфи с роботами и узнают, кто наберет больше лайков. Организаторы отметили, что некоторые роботы ведут свой личный Instagram. Также будет возможность посетить настоящий робозоопар, поднять вертолет силой мысли и увидеть как танцуют молнии на шоу «Теслы».

«Море удовольствия получат как дети, так и взрослые. Ведь среди роботов будут и те, что знакомы всем по известным фильмам, а еще они все — живые. Так что с ними можно не только сделать селфи, но и поговорить. А роботы-акробаты еще и устроят для вас представление в специальном театре», — рассказали организаторы.

По экспозиции каждый час будет проходить бесплатная экскурсия, во время которой расскажут о каждом роботе, его возможностях и использовании.

«"Робопарк» — это возможность уже сейчас увидеть будущее своими глазами и потрогать своими руками. Здесь можно и нужно трогать, общаться и даже танцевать с роботами", — рассказали о выставке рязанцам.

Кроме того, на четырех мастер-классах дети и взрослые смогут заняться 3D-моделированием, написать программы для управления роботами, постановкой увлекательных опытов.

«И главное — все, что вы сделаете можно унести с собой», — подчеркнули в сообщении.

Выставка пройдет с 12 июня по 18 июля на третьем этаже ТРЦ «Премьер». Экспозиция будет работать ежедневно с 10:00 до 21:00. Билеты можнно приобрести на сайте robo-park.com. Возрастных ограничений нет.