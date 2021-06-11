Рязанец перевел себе деньги бывшей супруги

Женщина не знала, когда пропали деньги, так как не сразу заметила пропажу. Карту рязанка не теряла, никому не передавала и не сообщала никому данные счета.

С карты 39-летней рязанки пропала крупная сумма, о чем она сообщила в полицию. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Женщина не знала, когда пропали деньги, так как не сразу заметила пропажу. Карту рязанка не теряла, никому не передавала и не сообщала никому данные счета.

Выяснилось, что 44 тысячи рублей были перечислены на счет 39-летнего рязанца.

Мужчину разыскали. Выяснилось, что он пришел в гости к бывшей супруге, чтобы пообщаться с их общим несовершеннолетним ребенком.

Пока женщина оставила смартфон без внимания, рязанец взял его и через онлайн-банк перевел себе почти все деньги с ее счета. После операции он удалил все смс-сообщения и ушел из квартиры через некоторое время.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Также у мужчины уже есть судимость по статье 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей»).