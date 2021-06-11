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Пьяный рязанец ударил знакомого топором и отвез в больницу
Приговором суда мужчина осужден по части 4 статьи 111 УК РФ и по статье 264.1 УК РФ. Рязанцу назначено наказание в виде семи лет и одного месяца колонии строгого режима.

Пьяный рязанец ударил знакомого топором и отвез в больницу. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В ноябре 2020 года в Туме пьяный 56-летний ранее судимый житель Клепиковского района ударил знакомого топором по голове. Это произошло из-за ранее случившегося конфликта. Рязанец нанес сильный удар в область головы сзади. После этого, несмотря на то, что был лишен права управления автомобилем, мужчина повез пострадавшего в больницу Спас-Клепиков. Потерпевший умер в больнице от открытой черепно-мозговой травмы.

Пьяного рязанца задержали.

Приговором суда мужчина осужден по части 4 статьи 111 УК РФ за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть человека. А также за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения по статье 264.1 УК РФ.

Апелляция, которую подал осужденный и его защита, суд отклонил. Защита просила считать действия по причинению вреда здоровью, совершенными в условиях необходимой обороны, а перевозку в состоянии опьянения пострадавшего в больницу — крайней необходимостью.

Рязанцу назначено наказание в виде семи лет и одного месяца колонии строгого режима.