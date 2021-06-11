Кожевенный завод со 105-летней историей наградил лучших сотрудников

В пятницу, 11 июня, в преддверии дня работника легкой промышленности, коллектив АО «Русская кожа» принял поздравления от региональных органов власти и руководства.

В пятницу, 11 июня, в преддверии дня работника легкой промышленности, коллектив АО «Русская кожа» принял поздравления от региональных органов власти и руководства.

Гостям была продемонстрирована презентация по итогам работы предприятий входящих в группу компаний. Наиболее значимые результаты: АО «Русская кожа» стало первым предприятием в Рязанской области ставшим лауреатом премии правительства в области качества, компания продолжила реализацию глобального проекта по цифровизации предприятия. На сегодняшний день на предприятии система ERP находится в промышленной эксплуатации. Открылось представительство завода в новом формате в Москве. АО «Русская кожа» сертифицировало кожу для водных видов транспорта (получено свидетельство о типовом одобрении Российского морского регистра судоходства), начаты поставки на крупные авиационные и автомобильные бренды такие как «Аэрофлот» и «Nissan».

Церемонию награждения открыл председатель совета директоров ГК «Русская Кожа» Игорь Сурин. Он отметил: «В непростое время мировой пандемии наши предприятия легкой промышленности оказались на передовой, как производители средств индивидуальной защиты. В их числе — Рязанский кожевенный завод, который поставлял специализированную кожу для медицинской обуви. Труд кожевников всегда очень важен и ценен!» Игорь Сурин вручил сотрудникам почетные грамоты Министерства промышленности и торговли РФ.

Министр промышленности и экономического развития Рязанской области Андрей Ворфоломеев высоко оценил вклад предприятия в отрасль: «Рязанский кожевенный завод — это вчера, сегодня и завтра нашей национальной промышленности! Желаю компании процветания и развития!». Андрей Ворфоломеев вручил сотрудникам завода грамоты от правительства Рязанской области и министерства промышленности и экономического развития Рязанской области.

Мэр Рязани Елена Сорокина вручила почетные грамоты и благодарности главы администрации Рязани. Она отметила высокий промышленный потенциал предприятия, активную работу над экологической безопасностью, а также сопричастность всех сотрудников завода к своему общему делу.

Почетные грамоты Рязанской областной думы вручил депутат облдумы Александр Жукаев.

Почетные грамоты, благодарности и ценные подарки от рязанской гордумы вручили депутаты — Галина Трушина, Елена Акимкина и Александр Лемдянов.

От Российского союза обувщиков и кожевенников грамоты вручила президент рязанской торгово-промышленной палаты, депутат облдумы — Татьяна Гусева.

Сотрудники Рязанского кожевенного завода приняли поздравления и награды от генерального директора ФПК «Инвест» Константина Фофонова. Помимо успехов в профессиональной деятельности были отмечены и спортивные достижения сотрудников. Помощник президента холдинга «Инвест» по HR и корпоративным коммуникациям Юлия Рулева наградила сотрудников за активное участие в спортивных мероприятиях холдинга и городских соревнованиях.

Особенно были выделены 20 сотрудников, которым в завершении мероприятия вручили свидетельства о занесении на доску почета ГК «Русская кожа». Награды им вручили генеральный директор ООО «Сафьян» Константин Акимкин и генеральный директор ООО «КожПромМебель» Сергей Галушкин.

Напомним, Группа Компаний «Русская кожа» — это объединение шести производственных предприятий, связующим звеном которых является натуральная кожа. Все компании стремятся иметь уникальное рыночное предложение в своем сегменте бизнеса, что позволяет им становиться лидерами.

Предприятия входящие в группу компаний:

Рязанский кожевенный завод является самым крупным производителем натуральной кожи в России. На его долю приходится 35% всего производства кожи в России. Ежемесячно предприятие выпускает 720 тысяч квадратных метров продукции. Клиентами предприятия являются более 400 организаций по всему миру.

В этом году Рязанскому кожевенному заводу исполняется 105 лет со дня основания.