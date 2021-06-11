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Двух рязанских братьев-подростков осудят за кражи и поджог скутера
Осенью 2020 года два брата 16 и 17 лет обокрали несколько жилых домов и хозяйственных пристроек. Против рязанцев возбудили уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ (пункты «а», «б», «в») и части 2 167 УК РФ.

Двух рязанских братьев-подростков осудят за кражи и поджог скутера. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

Осенью 2020 года два брата 16 и 17 лет обокрали несколько жилых домов и хозяйственных пристроек. Они похитили два мотоцикла, скутер, ручные инструменты, удочки и прочее. Когда похищенный скутер не удалось завести, младший из братьев сжег транспортное средство.

Против рязанцев возбудили уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ (пункты «а», «б», «в») и части 2 167 УК РФ. Дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.

Также информация направлена в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия дополнительных мер воспитательного характера.