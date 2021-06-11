В День России в Рязанской области ожидаются туман и сильный ветер
Туман ожидается ночью и утром. Порывы ветра могут достигать до 15 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью +11, +16 градусов, днем +20, +25 градусов.
В субботу, 12 июня, в Рязанской области ожидаются дожди, грозы, туман и сильный ветер. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Туман ожидается ночью и утром. Порывы ветра могут достигать до 15 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью +11, +16 градусов, днем +20, +25 градусов.