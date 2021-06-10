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Жителей Горрощи предупредили об отключении воды
Вечером в четверг, 10 июня, в Горроще отключат воду с 21:00 до окончания восстановительных работ. Об этом сообщили в мэрии.

Вечером в четверг, 10 июня, в Горроще отключат воду с 21:00 до окончания восстановительных работ. Об этом сообщили в мэрии.

Воды не будет по адресам:

  • улица Пушкина дома №№ 4, 6, 5, 7, 13, 13 корпус 1, 14, 14 корпус 1, 15;
  • улица Гагарина дома №№ 40, 42, 44, 48, 50, 56/1, 60, 64, 70, 70/1, 72/3, 74, 74а, 76, 78, 78а, 80, 82;
  • улица 1 я линия дом №2;
  • улица 2 я линия дом №3;
  • улица 3 я линия дом №2;
  • улица Татарская дома №№15/65, 29/44;
  • улица Дзержинского дома №№78, 82, 74, 76.

Воду подвезут к дому №14 по улице Пушкина.