В Скопине росгвардеец в свой выходной задержал подозреваемого в краже

18-летнего местного жителя передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

В Скопине росгвардеец в свой выходной задержал подозреваемого в краже. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

В конце мая 2021 года сотрудник вневедомственной охраны в свой выходной находился в Скопине. Он увидел, как из жилого дома на улице Красноармейской выбегает молодой человек с телевизором в руках. Сотрудник Росгвардии остановил рязанца для выяснения обстоятельств и сообщил о происшествии дежурному.

Прибывший на место наряд Росгвардии выяснил, что молодой человек в доме по улице Красноармейской не проживает и проник в помещение незаконно.

18-летнего местного жителя передали полицейским для дальнейшего разбирательства.