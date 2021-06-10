В рязанскую колонию пытались пронести наркотик под видом лекарства

По заключению эксперта в капсулах находился гашиш общей массой 1,36 грамма.

В рязанскую колонию пытались пронести наркотик под видом лекарства. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСИН.

На КПП исправительной колонии № 2 оперативники и сотрудники отдела собственной безопасности УФСИН задержали контролера ОТК рязанского завода точного литья.

В его личных вещах обнаружили прозрачный пакет, в котором находились касулы, похожие на лекарственный препарат. В ходе досмотра внутри одной из капсул обнаружили сверток с веществом, похожим на наркотическое средство.

По заключению эксперта в капсулах находился гашиш общей массой 1,36 грамма.

Задержанный пояснил, что лекарственные препараты ему передали для одного из заключенных. О содержимом капсул ему было неизвестно.

Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.