В Рязанской области за сутки зарегистрировано 50 новых случаев коронавируса

Об этом в четверг, 10 июня, сообщили в региональном оперштабе.

В Рязанской области за сутки зарегистрировано 50 новых случаев коронавируса. Об этом в четверг, 10 июня, сообщили в региональном оперштабе.

Всего с начала пандемии выявлено 29 761 случай заражения коронавирусом. Выздоровели за сутки 46 человек, всего — 28 246 человек. За сутки умерли три рязанца, всего с начала пандемии — 555 рязанцев.

В России за сутки заболели 11 699 человек, всего число заболевших с начала пандемии достигло 5 167 949. Выздоровели 10 096 человек, всего — 4 771 995. Число умерших за сутки составило 383 человека, всего от COVID-19 умерли 125 278 человек.