В Рязанской области сотрудники Росгвардии задержали пьяного водителя

Мужчину задержали и передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

В Рязанской области сотрудники Росгвардии задержали пьяного водителя. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Вечером во вторник, 8 июня, в Спас-Клепиках группа задержания Росгвардии получила из дежурной части полиции ориентировку на поиск автомобиля Chevrolet Aveo, который, по предварительной информации, управлял водитель в состоянии алкогольного опьянения.

Машину остановили на улице Ленина. За рулем оказался пьяный 56-летний водитель. Мужчину задержали и передали полицейским для дальнейшего разбирательства.