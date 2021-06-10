В Рязани спасли пациентку с двумя гематомами головного мозга

Пожилая женщина упала и ударилась головой, но самочувствие у нее ухудшилось не сразу. В ОКБ ее доставили уже в крайне тяжелом состоянии: мозг с двух сторон сдавили гематомы, состояние угрожало жизни. Женщину сразу доставили в операционную, гематомы удалили.

В Рязани спасли 88-летнюю пациентку с двумя гематомами головного мозга. Об этом сообщил региональный минздрав.

Пожилая женщина упала и ударилась головой, но самочувствие у нее ухудшилось не сразу. В ОКБ ее доставили уже в крайне тяжелом состоянии: мозг с двух сторон сдавили гематомы, состояние угрожало жизни. Женщину сразу доставили в операционную, гематомы удалили.

Женщина была в тяжелом состоянии первые дни после операции. За ее жизнь боролись реаниматологи. Пациентку подключили к аппарату ИВЛ, но состояние было тяжелым.

«Ситуацию усугубил возраст пациентки — в 88 лет организм восстанавливается с трудом. Но на фоне терапии, которую проводили наши специалисты, постепенно стали заметны положительные изменения. Отмечалось улучшение в неврологическом статусе, восстановление сознания до ясного», — рассказала подробности лечения заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии Ирина Романова.

Пациентка стала самостоятельно дышать на тринадцатые сутки. Через пять дней ее перевели в профильное нейрохирургическое отделение.

Главврач ОКБ отметил, что клинический случай с пациенткой — не чудо, а пример слаженной работы врачей.

«Пациентку прооперировали в золотой час после поступления, для этого потребовалось четкое взаимодействие всех экстренных служб ОКБ. Выздоровлению способствовала ранняя реабилитация в отделении интенсивной терапии», — отметил Карпунин.

Женщина проходит восстановительный этап в отделении нейрореабилитации. После выписки за ней будут следить медики.