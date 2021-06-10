В России предложили закрыть крупные магазины в ночное время и на выходные

Комитет по экономической политике Совфеда предложил запретить торговым сетям работать в выходной день или в круглосуточном режиме для выравнивания конкуренции с малым бизнесом.

В России предложили закрыть крупные магазины в ночное время и на выходные. Об этом пишут «Известия».

Глава комитета Совета Федераций по экономической политике Андрей Кутепов обратился к помощнику президента Максиму Орешкину в предложением ограничить время работы торговых сетей в ряде регионов. По его словам, эта мера позволит выровнять конкуренцию в отрасли с малым бизнесом.

В комитете по экономической политике предлагают запретить торговым сетям работать в выходной день или в круглосуточном режиме. Это должно открыть широкие возможности для организации ярмарок и нестационарных торговых точек и дать доступ местным производителям к каналам торговли.

По данным Росстата доля рынков и ярмарок сократилась с 2,2 трлн рублей в 2015 году до 1,6 трлн рублей в 2020 году.

В то же время по мнению специалистов, время работы — не значимый фактор, он не может повлиять на конкуренцию между крупными и мелкими торговыми компаниями.

«Это прерогатива предприятий решать, когда они хотят работать, а когда — нет. Директивные решения власти могут давать лишь государственному бизнесу», — отметил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Также отмечается, что запрет работы сетей в ночное время повлияет на поведение клиентов. Тем, кто привык закупаться ночью, избегая очередей, придется совершать покупки днем.