В МВД предложили сделать добровольным техосмотр для легковушек

Глава российской Госавтоинспекции отметил, что ответственные автовладельцы сами заинтересованы в исправности своего автомобиля и сами должны проходить техосмотр.

В МВД предложили сделать добровольным техосмотр для легковушек. Об этом пишет РИА Новости.

Глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников предложил внести изменения в федеральные законы «О техническом осмотре» и «О безопасности дорожного движения».

Он отметил, что ответственные автовладельцы сами заинтересованы в исправности своего автомобиля и сами должны проходить техосмотр.

Отмечается также, что в положениях «Конвенции о дорожном движении» (Вена, 1968 год) обозначено, что для легковых автомобилей, принадлежащих физическим лицам, техосмотр необязателен.

Инициатива не затронет такси, грузовики, автомобили предприятий и автобусы.