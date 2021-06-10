В МВД предложили сделать добровольным техосмотр для легковушек
Глава российской Госавтоинспекции отметил, что ответственные автовладельцы сами заинтересованы в исправности своего автомобиля и сами должны проходить техосмотр.
В МВД предложили сделать добровольным техосмотр для легковушек. Об этом
Глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников предложил внести изменения в федеральные законы «О техническом осмотре» и «О безопасности дорожного движения».
Он отметил, что ответственные автовладельцы сами заинтересованы в исправности своего автомобиля и сами должны проходить техосмотр.
Отмечается также, что в положениях «Конвенции о дорожном движении» (Вена, 1968 год) обозначено, что для легковых автомобилей, принадлежащих физическим лицам, техосмотр необязателен.
Инициатива не затронет такси, грузовики, автомобили предприятий и автобусы.