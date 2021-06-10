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В Москве мужчина изнасиловал двух студенток
Жертвами стали две студентки Российского государственного социального университета. Инцидент произошел в парке «Лосиный остров», злоумышленником оказался неизвестный азиатской внешности.

В Москве мужчина изнасиловал двух студенток. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на руководителя столичного главка СК РФ Юлию Иванову.

Инцидент произошел вечером 9 июня 2021 года в лесном массиве на пересечении Пермской и Лосиноостровской улиц в городе Москве. Мужчина, угрожая ножом, изнасиловал двух девушек. После этого он скрылся.

По словам источника агентства, жертвами стали две студентки Российского государственного социального университета. Инцидент произошел в парке «Лосиный остров», злоумышленником оказался неизвестный азиатской внешности.

Следователи организовали доследственную проверку по поводу покушения на изнасилование 10 июня в том же лесном массиве.

Девушки написали заявления в правоохранительные органы. Уголовное дело возбудили по пункту б части 2 статьи 131 УК РФ («Изнасилование соединенное с угрозой убийства»).