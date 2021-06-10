В гордуме депутаты обсудили передачу школы №6 Рязанской епахрии

На заседании депутаты предложили проработать вопрос передачи другого здания епархии.

Депутаты обсудили передачу школы №6 Рязанской епархии. Об этом стало известно в четверг, 10 июня, на заседании комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности гордумы.

На заседании депутаты предложили проработать вопрос передачи другого здания епархии.

«Уже прорабатываются варианты предложить епархии равноценное здание, чтобы исключить передачу шестой школы. Несколько вариантов мы подобрали», — заявил и.о. начальника управления земельных ресурсов и имущественных отношений администрации города Евгений Кириченко.

Напомним, права на историческое здание Рязанская епархия заявила весной 2020 года.