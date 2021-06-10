Скончался профессор РГРТУ Сергей Кириллов

«Сергей Николаевич 47 лет работал в РГРТУ, под его руководством кафедра активно развивалась, было выполнено множество научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Выражаем соболезнования родным и близким. Светлая память», — говорится в сообщении вуза.

Скончался заведующий кафедрой радиоуправления и связи (РУС) рязанского радиоуниверситета профессор Сергей Кириллов. Об этом в четверг, 10 июня, сообщили в вузе.

«Сергей Николаевич 47 лет работал в РГРТУ, под его руководством кафедра активно развивалась, было выполнено множество научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Выражаем соболезнования родным и близким. Светлая память», — говорится в сообщении.

Прощание состоится в пятницу, 11 июня, в 11:30 перед главным входом в РГРТУ.