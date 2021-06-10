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В Рязани сняли таймлапс подтопления моста у цирка
«3 минуты с камер видеонаблюдения с моста на улице Ленина. Два пиковых момента накопления воды, после которых система отведения воды с моста за 5-7 минут отводит ее полностью», — говорится в подписи к ролику.

В Рязани сняли таймлапс подтопления моста у цирка. Видео опубликовал министр транспорта Вадим Решетник.

«3 минуты с камер видеонаблюдения с моста на улице Ленина. Два пиковых момента накопления воды, после которых система отведения воды с моста за 5-7 минут отводит ее полностью», — говорится в подписи к ролику.

Напомним, после ливня 9 июня в Рязани затопило Астраханский мост. В минтрансе прокомментировали ситуацию.