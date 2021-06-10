Суд оштрафовал Telegram и Facebook на 27 млн

Таганский районный суд признал Telegram и Facebook виновным по четырем протоколам части 2 статьи 13.41 КоАП РФ

Суд оштрафовал Telegram и Facebook. Об этом сообщает ТАСС.

Таганский районный суд Москвы признал Telegram и Facebook виновным по четырем протоколам части 2 статьи 13.41 КоАП РФ («Отказ удалить владельцем сайта или информационного ресурса информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством России»).

Мировой судебный участок оштрафовал Telegram на 10 млн рублей, а Facebook — на 17 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию по требованию Роскомнадзора.