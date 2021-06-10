Спектакль на манеже. Гастроли шоу «Королевский цирк» впервые пройдут в Рязани

Гастроли шоу «Королевский цирк» Заслуженного артиста России Гии Эрадзе впервые пройдут в Рязани. Об этом журналистам рассказали на пресс-конференции в среду, 9 июня.

Гастроли шоу «Королевский цирк» Заслуженного артиста России Гии Эрадзе впервые пройдут в Рязани. Об этом журналистам рассказали на пресс-конференции в среду, 9 июня.

По словам художественного руководителя и главного режиссера шоу Гии Эрадзе, «Королевский цирк» — это синтез эстрады, цирка и мюзикла. Зрители увидят не просто набор эффектных номеров, а целый спектакль, в сюжетную линию которого органично вплетены сложные акробатические трюки, уникальные постановки с животными, эксклюзивные выступления клоунов и артистов балета.

Путешествие по свету

В основе сюжета трехчасового представления — путешествие персонажей по всему миру. Зрители побывают во дворце на настоящем королевском балу, перенесутся в русскую зиму с оленями, лисами и борзыми, окажутся в страстной Испании, где встретят тореадора с горделивыми яками. У фонтана в «Райском саду» гости цирка увидят уникальных розовых пеликанов и экзотических попугаев ара, а после — отправятся к звездам вместе с канатоходцами и воздушными гимнастами.

Программа «Королевский цирк» не только динамична и насыщенна, но и очень эстетична.

Для спектакля под куполом цирка спроектировали огромный золотой замок с хрустальными люстрами и мраморными колоннами, декорированный бархатом и кристаллами Swarovski. Во время шоу более 100 артистов сменят более двух тысяч костюмов, украшенных стразами и перьями.

«С первого взгляда видно, что это дорого, богато и красиво», — отметил главный режиссер — постановщик Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Евгений Шевцов.

«Прорабатываем все до мелочей, чтобы вы окунулись и поверили в то волшебство, которое мы вам показываем, в нашу королевскую историю», — подчеркнула балетмейстер шоу «Королевский цирк» Анастасия Якимова.

«Авторская музыка, эксклюзивные костюмы, красивые молодые артисты, стильные номера», — охарактеризовал шоу его создатель Гия Эрадзе.

Отметим, все декорации были привезены специально для королевского шоу. Вместе с артистами и животными они заняли 18 фур, которые прибыли в Рязань в начале июня.

Поцелуй льва

В шоу примут участие тигры, львы, лошади, олени, яки, лисы, собаки, пеликаны, попугаи. Одним из самых зрелищных блоков, конечно, станет выступление хищников. Масштабный аттракцион «Дикий мир» представит обладательница международного титула «Принцесса цирка» Людмила Суркова.

Дрессировщица продемонстрирует полет с тигром на качелях под куполом цирка, а также захватывающий номер «Поцелуй со львом», во время которого хищник возьмет мясо изо рта артистки.

«Я могу с уверенностью сказать, что некоторые трюки не исполняет никто в мире, — рассказала Людмила Суркова. — Мы берем маленьких животных, мы с ними живем и воспитываем их. Иногда животные нам подсказывают, какой трюк они хотят, какие у них таланты. На манеже мы работаем как партнеры, а не как укротители».

Добавим, во время гастролей животных перевозят в специализированных оборудованных машинах, рядом с ними всегда находятся сопровождающие и ветеринары.

Визитная карточка Росгосцирка

В программе будет представлен такой редкий и необычный жанр циркового искусства, как «Эквилибристы на першах».

«Отличительной чертой наших номеров являются новаторские технические решения, трюки с эффектами неожиданности», — поделился руководитель номеров «Гистрионы» и «Небосвод», артист-эквилибрист Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Алихан Алиханов.

Отметим, артисты шоу «Королевский цирк» продюсерского центра «Королевский цирк Гии Эрадзе» являются артистами «Российской государственной цирковой компании».

«Этот коллектив — визитная карточка компании Росгосцирк. У нас есть номера — обладатели высшей цирковой награды — „Золотого клоуна“ Международного фестиваля в Монте-Карло, а также обладатели самых высоких наград всемирных цирковых фестивалей — Итальянского, Испанского, Китайского», — рассказал Гия Эрадзе.

«Для нас это, конечно, огромное событие, это подарок, что приехал такой масштабный проект в наш филиал. Сюда приезжал цирк на льду, был цирк на воде, но такого грандиозного шоу у нас еще не было. Для нас большая честь принимать такую программу. Рязанский зритель будет доволен и будет в восторге от увиденного», — резюмировала директор Рязанского государственного цирка Елена Остроумова.

Три дня до премьеры

Премьерный показ шоу «Королевский цирк» состоится в субботу, 12 июня. Увидеть представление рязанские зрители смогут только до 11 июля. Спектакль идет три часа с антрактом.

Обратим внимание, что до сих пор действуют некоторые ограничения. Гости обязаны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию, на входе всем измерят температуру. Кроме того, действует запрет на заполнение зала более чем на 50%. И чтобы все рязанцы успели увидеть шоу, «Королевский цирк» увеличит количество показов. Билеты можно купить не только в кассе, но и на сайте цирка.