Умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу

Лариса Шойгу родилась 21 января 1953 года. Закончила мединститут в Томске и после этого работала в психиатрической больнице, после чего стала первым замминистра здравоохранения Республики Тува.

Скончалась сестра министра обороны Сергея Шойгу, депутат Госдумы Лариса Шойгу. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергея Неверова.

Отмечается, что причиной смерти стал инсульт, вызванный осложнениями коронавируса.

Лариса Шойгу родилась 21 января 1953 года. Закончила мединститут в Томске и после этого работала в психиатрической больнице, после чего стала первым замминистра здравоохранения Республики Тува. В 1998 году переехала в Москву и работала в центральной поликлинике МЧС.

В 2007 году ее избрали депутатом Госдумы, с 2011 года была зампредом комитета по контролю и регламенту.